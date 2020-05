Coronavirus, chi sono i congiunti? Il Governo fa chiarezza sulle visite

CORONAVIRUS CONGIUNTI VISITE / Il Governo ha chiarito con delle 'faq' sul suo sito ufficiale alcuni dettagli della 'fase 2' dell'emergenza coronavirus che partirà da lunedì. Uno degli aspetti più polemici e controversi era quello relativo alle visite ai congiunti, permesse nonostante sia "fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio".

Nel corso di questi incontri bisogna comunque rispettare il divieto di assembramento, distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di utilizzare le mascherine.

Coronavirus, ecco chi sono i congiunti visitabili da lunedì

Ma chi sono i congiunti? Il Governo chiarisce così: "deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Si potrà far visita, quindi, praticamente alla totalità dei parenti e ai fidanzati ("persone legate da stabile legame affettivo"), con la raccomandazione di rispettare comunque le regole che abbiamo imparato in questa lunga quarantena.

