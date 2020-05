CORONAVIRUS SICILIA / La Sicilia resta blindata nonostante l'imminente "Fase 2" prevista dal Governo a partire da lunedì 4 maggio.

Intervenuto a "Omnibus" su 'La7', il presidente della Regione Nelloha annunciato: "Da lunedì prossimo non faccio entrare nessuno in Sicilia, come ho fatto in queste cinque settimane. Non possiamo pensare di aprire la Sicilia, perché temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto ad una verifica sanitaria necessaria". Nessun rientro previsto nemmeno per i siciliani residenti fuori regione: "Non li farò entrare, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana. Non possono rientrare, anche se serve concordarlo con il Ministero dei trasporti perché non dipende solo da noi".

