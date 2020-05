Coronavirus, il bollettino di oggi: dato 'falsato' sui decessi

CORONAVIRUS BOLLETTINO CONTAGI / Continua il calo di decessi da COVID-19. Il numero registrato oggi, 474, secondo 'Repubblica' è falsato dalla comunicazione di 282 decessi extraospedalieri avvenuti ad aprile. Il dato delle ultime 24 ore, quindi, è in ulteriore calo e per la prima volta sotto le 200 unità: 192 morti. Oggi sono 1.900 i tamponi positivi, la maggior parte dei quali in Lombardia, che insieme al Piemonte somma il 54% dei contagi (533 e 495).

Resta costante la diminuzione delle persone ricoverate: 1.539 in terapia intensiva (39 in meno), 17.357 ricoverate con sintomi (212 in meno).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 3.598 in Liguria, 4.452 nel Lazio, 3.205 nelle Marche, 2.721 in Campania, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento, 2.954 in Puglia, 2.186 in Sicilia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.879 in Abruzzo, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 730 in Sardegna, 98 in Valle d’Aosta, 713 in Calabria, 191 in Basilicata e 182 in Molise.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, le regioni 'riaprono' gli allenamenti di Serie A: decisione in arrivo

Coronavirus, Calcagno: "Ecco il rischio più grande. Sulle ordinanze regionali..."

Accordo De Laurentiis-De Luca, il Napoli torna ad allenarsi: le ultime di CM.IT