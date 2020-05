CALCIOMERCATO LAZIO CORREA PREMIER LEAGUE / Joaquin Correa spaventa la Lazio. L'attaccante biancoceleste ha rivelato in una diretta Instagram: "Mi piacerebbe giocare in Premier League. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. Vorrei migliorare il mio inglese e lo farò".

Il 25enne non ha poi escluso un possibile ritorno in, all': "Sicuramente mi piacerebbe, ma per ora sto trascorrendo un buon momento qui in Europa. Voglio rimanere ancora per diversi anni". Correa ha già rinnovato con la Lazio fino al 2024 , ma attenzione dunque ad eventuali sirene dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, l'annuncio dell'agente di Luis Alberto | Confermata anticipazione CM.IT