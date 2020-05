SERIE A MANCINI ZANIOLO / Roberto Mancini manda un messaggio alle squadre italiane. Parlando durante il 'Bfc Academy Webinar', il c.t. dell'Italia ha espresso alcuni pensieri sull'utilizzo dei giovani nella Serie A: "Quando un ragazzo è giovane, se si intravedono le qualità tecniche e morali, deve avere la possibilità di giocare anche in prima squadra, non contà l'età - spiega l'esperto allenatore - Anche col rischio che possa incontrare difficoltà nei primi mesi. Un giovane se ha qualità va sfruttato. La prima cosa che guardo è la tecnica, quella è fondamentale. Se un giocatore è estroso a me piace. Se il difensore tutte le volte passa la palla al portiere lo accetto poco, è segno di poca personalità. Ci vogliono tecnica e personalità. Consiglio? Impegnarsi sempre al massimo, ci vuole grande impegno e bisogna rinunciare a quelle cose che fanno tutti i ragazzi.

Bisogna essere impegnati negli allenamenti, fare una vita sana oltre il campo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Mancini ha proseguito la sua disamina: "Ho visto giocare Zaniolo nel campionato d'Europa Under 19, lui era sotto età. Non è stato un caso. In quella squadra avevo visto tanti giocatori bravi tra cui Tonali, Scamacca, Kean. Io seguo il campionato Primavera e non abbiamo timori a chiamarli. Quindi impegnatevi. Nazionale? Abbiamo organizzato chat per salutare i ragazzi e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l'attività a settembre. I calendari saranno un problema".