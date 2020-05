Coronavirus, le regioni 'riaprono' gli allenamenti di Serie A: decisione in arrivo

REGIONI ALLENAMENTI INDIVIDUALI / Le regioni spingono la Serie A al ritorno in campo. Dopo l'ordinanza della regione Emilia Romagna, che autorizza gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra a partire da lunedì (quindi, per SPAL, Parma, Bologna e Sassuolo), il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che darà l'ok anche al Napoli, dopo averne ricevuto richiesta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Una scelta che sarà condivisa, a breve, anche dalla Toscana e probabilmente dal Lazio, che quindi daranno l'ok al ritorno al lavoro a Fiorentina, Roma e Lazio. Il vicepresidente della regione, Daniele Leodori, ha spiegato che è difficile vietare tali allenamenti in quanto "individuali per definizione" con un distanziamento "automaticamente sufficiente".

I contatti con il Governo vanno avanti in queste ore e filtra la possibilità che si arrivi a un'apertura per tutti i club, dopo la spinta di queste prime ordinanze: un liberi tutti prima di lunedì non è affatto escluso.

