Coronavirus, UFFICIALE: la Spagna torna in campo, l'annuncio del primo ministro

CORONAVIRUS LIGA SANCHEZ / La Spagna fa un altro passo verso il ritorno in campo delle sue squadre di calcio. Il primo ministro Pedro Sanchez, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione dello sport dopo la prima fase dell'emergenza coronavirus, confermando l'ok ufficiale alla ripresa degli allenamenti: "Speriamo che il calcio possa tornare presto, lo decideranno le leghe e la federazioni. Da parte nostra, abbiamo dato il permesso per riprendere gli allenamenti individuali, cosa che ci auguriamo si possa verificare quanto prima.

Mi pare ovvio, però, che il calcio lo rivedremo prima in televisione e poi negli stadi".

LEGGI ANCHE >>> Liga, ok definitivo ad allenamenti individuali e tamponi dal 4 maggio

Il Consiglio Superiore dello Sport, organismo del Governo iberico, ha presentato questa mattina il protocollo per il ritorno agli allenamenti e il riavvio delle competizioni professionali, con una serie di linee guida obbligatorie per tutte le squadre approvate dal ministero della sanità. La Liga, insomma, sta per tornare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ecco il protocollo della Liga per ricominciare gli allenamenti