Napoli, ripresa allenamenti: comunicato UFFICIALE

CORONAVIRUS NAPOLI ALLENAMENTI / Come anticipato ieri da Calciomercato.it, la Regione Campania dà il suo ok per la ripresa degli allenamenti del Napoli calcio. Attraverso un comunicato ufficiale, l'Unità di crisi regionale ha però annunciato l'ulteriore attesa per la valutazione del Governo: "Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purchè vengano garantite pienamente tutte le esigenze di tutela sanitaria.

Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì". Clicca qui per ulteriori aggiornamneti.

