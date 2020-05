Calciomercato Inter, c'è Pellegrini dietro un colpo sfumato: l'ammissione

CALCIOMERCATO INTER DZEKO PELLEGRINI / Uno dei colpi sfiorati dall'Inter nel corso dello scorso mercato estivo fu Edin Dzeko. Il centravanti della Roma sembrava destinato al trasferimento in nerazzurro ma, alla fine, decise di prolungare la sua avventura capitolina. Una scelta dettata, probabilmente, anche dalla dedizione di alcuni suoi compagni nel convincerlo a restare. Uno di questi è stato Lorenzo Pellegrini, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha svelato: "Con Edin l'estate scorsa ho parlato più che con mia moglie incinta, ci siamo visti spesso fuori dal campo e ho fatto di tutto per convincerlo a rinnovare e a restare.

Provo una grande appartenenza per questa maglia e credo sia normale, in famiglia siamo tutti della Roma".

Il centrocampista è considerato il più probabile erede della fascia di capitano che ora indossa il bosniaco. E, da parte sua, non nasconde l'orgoglio per quest'accostamento "Io capitano post Dzeko? Con il mister Fonseca ho un ottimo rapporto, sentirglielo dire mi rende molto orgoglioso, così come lo sono di far parte di questa società".

