JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MADEIRA / Abbigliamento sportivo, muscoli in bella vista e sorriso sul volto. Cristiano Ronaldo si gode momenti di tranquillità durante il lockdown che sta trascorrendo a Madeira, dopo il volo che lo ha portato lontano da Torino quando in Italia scoppiava la pandemia. Il talento della Juventus ha postato oggi su Instagram una foto che lo ritrae insieme al figlio commentando brevemente: "Alla scoperta della mia isola con la migliore compagnia".

Così, mentre le voci sul suo ritorno in Italia continuano a moltiplicarsi, il fuoriclasse, che durante le ultime settimane ha continuano ad allenarsi in maniera personalizzata, si gode alcuni momenti di felicità insieme alle persone a lui più vicine. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo torna in Italia: le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cristiano Ronaldo cambia idea: ore decisive