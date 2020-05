TERREMOTO CRETA / Scossa di terremoto a sud di Creta.

Il sisma, di, è avvenuto a una profondità di circa 10 chilometri. L' epicentro si registra - come riporta 'La Repubblica' - a 118 chilometri a sud di Ierapetra, sulla costa meridionale dell'isola. Non si hanno notizie in merito a danni o lesioni.