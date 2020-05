Calciomercato Milan, niente Barcellona per il portiere

CALCIOMERCATO MILAN ONANA BARCELLONA / André Onana è pronto a lasciare l'Ajax. Il portiere classe 1996 - in un'intervista di qualche giorno fa - ha parlato chiaramente: la sua avventura in Olanda è finita ed è pronto per intraprenderne un'altra.

Il suo nome è stato accostato anche al, in caso di addio di

Il futuro dell'estremo difensore camerunese non sarà al Barcellona, altro club che nell'ultimo periodo si è interessato. Secondo 'MundoDeportivo', infatti, i blaugrana vogliono puntare come secondo su Inaki Pena, lasciando partire Neto.