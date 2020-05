CORONAVIRUS AIC TOMMASI / "L'attuale situazione di crisi sanitaria e la conseguente difficoltà economica che ne sta scaturendo è sotto i nostri occhi e tutti i soggetti che compongono il mondo sportivo la stanno subendo. Proprio per questo non si comprende per quale motivo tale situazione sia ricaduta immediatamente ed esclusivamente sulla posizione dei calciatori. Si è infatti pensato, ingiustificatamente ed illegittimamente, di sacrificare in primis gli atleti dilettanti, uomini e donne". Comincia così il duro comunicato dell'AIC, l'Associazione Calciatori, sulla situazione dei calciatori dilettanti. "Sono state tagliate arbitrariamente le mensilità e, in alcune situazioni, i giocatori/giocatrici sono stati invitati a liberare gli appartamenti messi loro a disposizione, senza pensare che molto spesso l'attività sportiva dilettantistica serve al sostentamento di intere famiglie.

- prosegue la nota - Per questo la situazione è inaccettabile e necessita di un intervento deciso e sostanziale da parte di tutte le componenti, visto che oggi stiamo lottando insieme per ottenere il medesimo risultato".

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Tommasi: "Lavoriamo per ottenere l'accesso nei centri sportivi"

Emergenza Coronavirus, l'AIC: "I dilettanti rischiano di non percepire alcun importo da marzo a settembre/ottobre"

L'Assocalciatori ribadisce infine la gravità della situazione, in particolare proprio per il calcio dilettantistico: "L'AIC ringrazia il Governo e il Ministro Spadafora per l’aiuto, sotto forma di indennità, elargito per il mese di marzo che è stato assolutamente importante. Si auspica che tutti i calciatori e le calciatrici ricevano l’indennità prevista per il mese di marzo e che, come promesso dalle Autorità, il contributo possa essere riproposto per il mese di aprile. La situazione è assolutamente grave, i giocatori/giocatrici rischiano di non percepire alcun importo da marzo a settembre/ottobre e chi pensa di poter "risparmiare" sui calciatori e le calciatrici dilettanti, non comprende appieno la situazione sportiva, economica e soprattutto sociale di questi ragazzi e ragazze".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici a sorpresa: "Calciomercato? Può anche non esserci"

Coronavirus, UFFICIALE: tre nuovi casi al Colonia