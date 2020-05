CALCIOMERCATO ROMA LAZIO PEDRO PREMIER / Pedro è una delle opportunità del prossimo calciomercato. L'attaccante spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che il Chelsea non ha alcuna intenzione di rinnovare.

Il suo nome negli ultimi giorni è stato accostato anche alla

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il suo futuro potrebbe essere nella Capitale: prima la Lazio e poi la Roma hanno mostrato interesse per l'ex Barcellona. Pedro, però, potrebbe continuare a giocare in Premier League: il calciatore, infatti, come riporta 'MundoDeportivo', sarebbe finito nel mirino dell'ambizioso Newcastle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Juventus, doccia fredda per Camavinga

Roma, Pellegrini: "Calcio passione comune, ripartire per il bene dell'Italia"