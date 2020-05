CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a 'Sky Sport' che la tv satellitare trasmetterà nel corso della giornata di domani. Ecco una prima anticipazione diffusa dall'emittente, in cui il dirigente bianconero ha parlato dei possibili scenari relativi all'emergenza coronavirus e a ciò che sarà dopo. I dubbi non mancano e Paratici prova a fare chiarezza: "Due aggettivi per il calciomercato del futuro? Dovrà essere prima di tutto creativo ed elastico - ha dichiarato - Ogni giorno anche per noi cambia la visione di ciò che sarà, a seconda dell'andamento dei bollettini sui contagi siamo più ottimisti o pessimisti sulla ripresa.

I nostri pensieri devono essere aperti a tutte le opzioni, la stessa cosa sarà naturalmente per il mercato. C'è anche la possibilità che la stagionesi svolga con le stesse identiche squadre della stagione attuale, in questo momento è uno scenario che non possiamo escludere. Il calcio potrebbe anche prendere in prestito qualcosa dal funzionamento del mercato nella".

