CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS CAMAVINGA RENNES / Milan e Juventus, e non solo, hanno messo nel mirino Camavinga, classe 2002 francese di origini angolane. Il centrocampista è un obiettivo di calciomercato anche del Real Madrid. Ma dalla Francia arrivano brutte notizie. Il Rennes vuole blindare tutti i migliori giocatori in vista dei preliminari di Champions League: il terzo posto finale in Ligue 1 infatti apre alla possibilità di entrare nella principale competizione europea nella prossima stagione.

Il presidente Nicolasha parlato a 'L'Equipe' spiegando: "La priorità sarà mantenere la squadra attuale, il nostro team ha dimostrato tutto il suo talento. Anche dal punto di vista economico trattenere i migliori giocatori è la soluzione che costa meno".

