CALCIOMERCATO INTER PARTEY AUBAMEYANG / Tutti vogliono Thomas Partey. Il centrocampista è uno dei pupilli di Simeone, che mai se ne priverebbe. La clausola di 50 milioni di euro, però, fa gola davvero a molte squadre. Il giocatore, che l'Atletico Madrid proverà fino alla fine a blindare, piace in Italia a Juventus e Inter ma all'estero la squadra che sta muovendo passi importanti è l'Arsenal.

I Gunners vogliono fortemente il calciatore e sono pronti a versare i soldi della clausola ma serve liquidità fresca.

La crisi economica, per via del coronavirus, sta colpendo davvero tutti ma i londinesi - come riporta 'MundoDeportivo' - è in attesa dei soldi della cessione di Aubameyang, che ha deciso di lasciare il club. Via libera dunque per l'attaccante che tanto piace all'Inter per finanziare il colpo Partey.

