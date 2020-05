ROMA PELLEGRINI / Lunga intervista a 'Sky Sport' di Lorenzo Pellegrini. Numerosi i temi toccati, ovviamente iniziando dalla possibile ripartenza del campionato, dal centrocampista della Roma: "Riprendere a giocare sarebbe un modo per noi per essere vicini ai nostri tifosi - ha affermato - Sarebbe un'opportunità per passare il tempo diversamente con la nostra passione comune, vorremmo riprendere in sicurezza il prima possibile. L'Assocalciatori rappresenta la volontà di noi tutti, vogliamo ripartire mettendo un mattoncino alla volta. Speriamo che in generale le cose migliorino per tutta l'Italia. Per ripartire tutti insieme, serve anche il calcio, bisogna procedere per step. Il primo è chiedere che ci venga permesso di entrare nei centri sportivi per allenarci. Taglio stipendi? Ci sono stati d'animo contrastanti tra di noi per il nostro futuro, ma nessuno ha posto il minimo problema, abbiamo deciso tutti insieme, da squadra.

Io capitano post? Con il misterho un ottimo rapporto, sentirglielo dire mi rende molto orgoglioso. Con Edin l'estate scorsa ho parlato più che con mia moglie incinta, ci siamo visti spesso fuori dal campo e ho fatto di tutto per convincerlo a rinnovare e a restare. Io provo una grande appartenenza per questa maglia e credo sia normale, in famiglia siamo tutti della Roma. Sono orgoglioso di far parte di questa società. Sono onorato di indossare la numero 7 che è stata di un mito come Bruno. Imbucate alla? Nessuno sarà mai come lui, io provo a fare il massimo per il bene di questa squadra. Devo migliorare in fase difensiva e magari fare qualche gol in più...Mi fa piacere essere arrivato in Nazionale, credo che sebbene siamo una rosa giovane possiamo provare a vincere l'Europeo. Siamo un bel gruppo e un'ottima squadra, l'anno prossimo avremo qualche consapevolezza in più".