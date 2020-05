CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ BARCELLONA REAL MADRID / In casa Napoli, si attendono gli sviluppi sulla eventuale ripresa del campionato ma si pensa già al futuro. Nel prossimo calciomercato, potrebbe avvenire qualche cessione pesante tra gli azzurri. In particolare potrebbe dire addio Fabian Ruiz, che con Gattuso ha ritrovato smalto e rimane nel mirino dei top club d'Europa. Soprattutto in Spagna, il giocatore è molto seguito e dalle colonne di Don Balon filtra un'indiscrezione clamorosa. Il centrocampista avrebbe ricevuto una proposta dal Barcellona, alla quale avrebbe risposto negativamente.

Starebbe aspettando, pare, che sia ila farsi avanti concretamente. Da capire adesso quali saranno le mosse die Florentino

