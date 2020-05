CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Il Real Madrid sarà, verosimilmente, una delle squadre a cambiare maggiormente pelle. Diversi i giocatori che sembrano aver concluso il proprio ciclo con i Blancos. In chiave di calciomercato, tiene banco tra gli altri il futuro di Gareth Bale. Il gallese, in un podcast della International Champions Cup, ha spiegato in particolare: "La MLS è un campionato che sta crescendo molto.

In questo momento tanti calciatori vogliono andarci, è qualcosa che affascina anche me. Intanto vorrei tanto andare in vacanza a, quando sono lì gioco spesso a golf".

