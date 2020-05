Calciomercato, Barcellona: lo scambio stellare che può spiazzare l'Europa

CALCIOMERCATO BARCELLONA SANCHO ANSU FATI / Il Barcellona è senza ombra di dubbio il re delle voci di calciomercato in questa fase. Oltre alla telenovela Lautaro Martinez, il club blaugrana è al centro di numerosi grandi affari con tanti nomi importanti nella lista degli obiettivi in vista della prossima sessione.

Tra i sogni resta sempre vivo quello di riportare in blaugrana, ma l'affare si preannuncia estremamente complicato e quindi prendono quota i piani B. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'ultima, grande ipotesi arriva dalla Germania dove il quotidiano 'Bild' riferisce che i dirigenti del Barça avrebbero iniziato a muoversi su Jadon Sancho, classe 2000 pronto a scatenare una clamorosa asta internazionale che vede il ManchesterUnited in primissima fila. Valutato 130 milioni di euro, l'attaccante inglese sarebbe per i blaugrana il profilo giusto perché più economico e giovane di Neymar, oltre che facile da gestire rispetto al brasiliano che anche a Parigi ha causato qualche problemino, ma non solo. I catalano 'Sport' spiega che il nome di Jadon Sancho sarebbe spuntato nell'ambito delle discussioni con il BorussiaDortmund per AnsuFati, finito nel mirino dei gialloneri. In un'estate in cui probabilmente non gireranno molti cash e bisognerà operare attraverso scambi, ecco che i due club potrebbero arrivare all'incastro perfetto mettendo fuori gioco i 'Red Devils' e rinviando nuovamente l'assalto a Neymar che starebbe spingendo per ricongiungersi con Lionel Messi.