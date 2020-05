CALCIOMERCATO AGUERO MANCHESTER CITY / Uno dei nomi più caldi per il prossimo calciomercato è senza dubbio quello di Sergio Aguero. Il 'Kun', classe 1988, è in scadenza di contratto nel 2021 con il Manchester City ed è stato ventilato il suo addio agli inglesi. In una lunga intervista a 'El Chiringuito', però, il giocatore manifesta l'intenzione di andare fino in fondo al suo accordo con i Citizens. "Non sto pensando oggi a cosa farò - ha spiegato - So che ogni giorno di più il mio contratto è vicino alla scadenza ma vedremo.

Arriveranno delle offerte, ma per ora voglio solo provare a vincere lacon il City, per me sarebbe incredibile. Non ho pensato a cosa farò dopo il 2021. Oggi mi sento bene e a mio agio qui, poi non escludo di tornare in Spagna o di andare altrove".

