Calciomercato Napoli e Inter, la decisione del Barcellona su Umtiti

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER UMTITI / Nel Barcellona di oggi ci sono solo tre calciatori intoccabili: terStegen, deJong e Messi. Tutti gli altri, alle giuste condizioni, possono partire.

E anzi, molti dovranno partire, con il Barça che per far fronte alla crisi da Coronavirus prepara un restyling importante con diversi tasselli che dovranno essere piazzati altrove per risparmiare su ingaggi e cartellini di nuovi acquisti impostando qualche scambio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tra i nomi più corteggiati dei partenti blaugrana va sicuramente segnalato quello di Samuel Umtiti. Serie A con Napoli ed Inter e Premier League, secondo la stampa catalana, sarebbero i campionati che più tentato il difensore ex Lione, accostato pure a Arsenal, ManchesterUnited e Chelsea. Il quotidiano 'Mundo Deportivo' nella sua edizione di oggi spiega dunque che la dirigenza avrebbe deciso di sacrificare Umtiti cercando di trattenere Lenglet che ritengono più affidabile, ma bisognerà fare i conti con la volontà del calciatore che al momento non vuole sentir parlare di cessione. La posizione del Barcellona però è chiara e il club proverà ad inserirlo in qualche scambio, possibilmente per arrivare ad un nuovo centrale.