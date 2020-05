DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus ma tra Governo e Regioni è ancora scontro, con alcuni Governatori che premono per aperture anticipate delle attività. Si attendono dunque le nuove disposizioni del premier Conte, mentre il calcio italiano trova nuovamente unità con i club di Serie A che votano la ripartenza. Tutto però dipenderà dal protocollo medico ancora non approvato dal comitato tecnico-scientifico: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.30 - Coronavirus, il bollettino di oggi: dato 'falsato' sui decessi

16.40 - La Regione Campania dà il suo parere favorevole agli allenamenti del Napoli, ma la decisione passa al Governo: "Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì".17.05 - Pubblicata la lista del Governo sui congiunti che sarà possibile incontrare da lunedì: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

15.50 - Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19: 84 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend al 1,2%. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e nessun decesso.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila.

15.40 - Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Le recenti ordinanze regionali sono provvedimenti in linea con le nostre richieste. I calciatori e le calciatrici vogliono tornare in campo, hanno voglia di ripartire, ovviamente solo se possibile in totale sicurezza. Il rischio più grande è che la mancanza di ricchezza che potrebbe derivare dall'alto potrebbe affossare il mondo professionistico di più basso livello e quello dilettantistico".

14.55 - Duro comunicato dell'Assocalciatori riguardo alla situazione dei calciatori dilettanti: "Sono state tagliate arbitrariamente le mensilità e, in alcune situazioni, i giocatori/giocatrici sono stati invitati a liberare gli appartamenti messi loro a disposizione. La situazione è assolutamente grave, i giocatori rischiano di non percepire alcun importo da marzo a settembre/ottobre"

13.50 - Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza, ha parlato nel consueto punto alla stampa: "Le mascherine saranno in vendita a 50 centesimi, entro metà maggio in 100mila punti vendita. Ora dobbiamo cercare compromesso tra libertà relativa e salute di tutti".

12.30 - L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico n. 93 del 2 maggio: i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 94. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 388.

11.05 - Il premier Giuseppe Conte riunisce i capi delegazione della maggioranza, a breve summit sulle misure economiche del decreto 'Cura Italia' di aprile

9.35 - In Lombardia sono 737 i nuovi casi positivi al Coronavirus, a fronte dei 598 registrati giovedì, ma calano i decessi e ricoveri sia in terapia intensiva che non.

8.45 - È guerra in Premier League con i club più ricchi che spingono per la ripresa, gli altri votano lo stop temendo che giocare in campi neutri o a porte chiuse possa danneggiare l'integrità della competizione.

8.15 - Negli USA si registrano oltre 1800 nuovi morti nelle ultime 24 ore.

8.00 - Numeri incoraggianti per l'Italia dove il rapporto tra tamponi effettuati e positività scende al 2,6%.