CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Il lockdown non poteva arrivare in un momento peggiore per Samu Castillejo. Respinti al mittente i corteggiatori che a gennaio volevano riportarlo in Spagna, l'esterno offensivo ex Villarreal ha riconquistato la fiducia del tecnico Stefano Pioli meritandosi un ruolo da protagonista nel Milan prima del brusco stop. Non ci voleva. Ma Castillejo non si perde d'animo e, non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà, sarà pronto a riprendere da dove aveva lasciato.

Lo racconta in un'intervista concessa allo spagnolo 'As', nella quale risponde anche alle voci sul suo possibile addio: "Ho sempre voluto trionfare qui, desidero restare in questo club molto tempo - dice Castillejo -. La verità è che il 2020 è iniziato molto bene: ho giocato tutte le partite e ad un buon livello. Spero di proseguire così. L'emozione dei primi minuti a San Siro non la dimenticherò mai. Quello stadio ti fa vedere cos'è il calcio, senti la storia. Lo auguro a ogni calciatori di viverlo qualche volta. Per me è una fortuna giocarci e spero di poter continuare a farlo".