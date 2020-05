SASSUOLO SERIE A CAPUTO / Ciccio Caputo è tra i calciatori più amati della Serie A. L'attaccante, con l'Empoli prima e il Sassuolo poi, ha conquistato tutti con i suoi gol e le sue esultanze. Il bomber sogna l'Europeo e spera di rivedere presto il campo: "Noi vogliamo giocare, la Lega vuole giocare, ora la palla passa al Governo. Io in una grande squadra con De Zerbi? Magari, almeno partirei avvantaggiato - ammette il bomber ai microfoni di 'RadioSportiva' - Il mister è un grande allenatore, devi credere nelle sue idee di calcio che porta avanti con passione e dedizione.

Già il fatto che mi sono tolto l'etichetta di attaccante di Serie B è una piccola soddisfazione".

EUROPEI - "E' un'opportunità in più per continuare a mettere in difficoltà Mancini - prosegue Caputo - se farò bene ci sarà una piccolissima speranza anche per me. Già che mi ha nominato è motivo di orgoglio, vuol dire che sto facendo qualcosa di importante e ho stuzzicato i suoi occhi verso di me".