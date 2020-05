Calciomercato Juventus, futuro segnato per De Sciglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO / Il futuro di Mattia DeSciglio sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il laterale rimane nella lista dei probabili partenti e secondo quanto riporta 'Sportmediaset' sta riprendendo quota un'ipotesi che nell'ultimo periodo sembra in discesa. Si tratta del Paris Saint-Germain, che dopo l'affare sfumato a gennaio è rimasto interessato al terzino italiano.

Il Dssi è messo in pole position nella corsa all'esterno bianconero che rimane l'obiettivo principale per la corsia del club francese in vista della prossima finestra di mercato.

