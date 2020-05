Calciomercato, futuro alla Juventus con Cristiano Ronaldo? La risposta di Marcelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Dall'arrivo di Cristiano Ronaldo non passa sessione di mercato senza che Marcelo venga accostato alla Juventus.

Grande amico di CR7, il laterale mancino delrientra puntualmente nella lista dei calciatori in orbita juventina, fino ad ora però senza che dalle voci si passasse alle trattative concrete.

Ne parla dunque lo stesso Marcelo in una diretta Instagram con un altro grande ex di Real e Juve, Fabio Cannavaro, al quale sulle indiscrezioni a tinte bianconere risponde: "Da ormai due anni ho sentito dire che ho firmato con la Juve, che avevo la maglia pronta, che non potevo vivere senza Cristiano... La gente si inventa tante cose. Mi ha fatto piacere che alcuni tifosi della Juventus hanno gradito. Comunque non voglio andarmene e non penso che il Real me lo permetterebbe. Qui sto molto bene. Da quando sono arrivato con la mia famiglia ho scritto una storia incredibile. Poi se la Juve mi vuole o meno non lo so".