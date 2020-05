CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC RADU / In attesa di riprendere i discorsi per il rinnovo di capitan Samir Handanovic, l'Inter guarda al futuro e ragiona sul nuovo vice che dalla prossima stagione dovrà garantire un'alternativa di alto livello alle spalle dello sloveno e, potenzialmente, anche un ricambio per quando l'attuale guardiano dei pali nerazzurri si ritirerà.

La crisi dovuta al Coronavirus potrebbe però far rivedere i piani d'investimento del club che dopo aver sondato profili importanti come Musso dell'Udinese e Gollini dell'Atalanta potrebbe ripiegare su una soluzione interna. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Gollini 'snobba' Milan e Mourinho

Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui sarebbe in ascesa quindi la candidatura del romeno Ionut Radu, di proprietà dell'Inter ed in prestito al Parma da gennaio dove però non sta trovando spazio. La società punta molto sul portiere cresciuto nel vivaio interista che potrebbe beneficiare della situazione e meritarsi il posto di vice per la prossima stagione.