Calciomercato Juventus, futuro Sancho: il Barcellona si tira fuori

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BARCELLONA / Tutti vogliono Jadon Sancho. L'attaccante classe 2000 è letteralmente esploso in questa stagione con la maglia del Borussia Dortmund, facendo schizzare alle stelle il prezzo del suo cartellino.

Nonostante la crisi economica, per via dell'emergenza, il club tedesco non si priverà del suo calciatore per meno di

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo vogliono davvero tutti, anche la Juventus è sulle sue tracce ma portarlo in Italia non sarà facile. Tra le squadre interessate quella che ha spinto il piede sull'acceleratore è il Manchester United. Sancho piace parecchio anche al Barcellona ma stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il club blaugrana si sarebbe tirato fuori dalla corsa al giocatore. Un avversario in meno per i bianconeri ma la pista inglese, ad oggi, resta sempre quella più probabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, annuncio improvviso di Werner

Calciomercato Juventus, svolta Rakitic: a soli 15 milioni