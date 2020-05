Coronavirus, UFFICIALE: tre nuovi casi al Colonia

CORONAVIRUS COLONIA / Una brutta notizia scuote il mondo del calcio tedesco proprio in vista della ripresa della Bundesliga. Il Colonia, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato infatti di aver sottoposto tutta la squadra e lo staff ai test per il Coronavirus.

Il risultato è che, si legge nella nota,, senza specificare se si trattino di calciatori o altri componenti del club.

Questo potrebbe cambiare la carte in tavola per la ripresa del campionato prevista per il 16 maggio, con il governo federale che si esporrà sulla questione il 6 maggio. Dal Colonia, però, filtra massima tranquillità perché le tre persone sarebbero asintomatiche, non avrebbero particolari problemi e sono state immediatamente isolate, in modo da consentire al resto della squadra di continuare l'attività.