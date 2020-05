CALCIOMERCATO INTER MESSI / Nei giorni in cui da Barcellona continuano ad insistere sul pressing blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez, ecco che improvvisamente si riaccende una vecchia voce che, di tanto in tanto, torna ad accendere il calciomercato. Stiamo parlando del sogno Lionel Messi per l'Inter, sponsorizzato più e più volte dallo storico ex presidente Massimo Moratti ma pure dal numero uno dello sponsor nerazzurro Pirelli, TronchettiProvera.

Un'intervista riportata dall'edizione online del quotidiano 'Mundo Deportivo', è José Morais, ex assistente dello 'Special One' José Mourinho, a ravvivare le fantasie interiste parlando del futuro del fuoriclasse argentino: "All'Inter? Credo sia possibile - esordisce Morais -. Sai perché? Hanno Zanetti. Zanetti è un fattore di attrazione per i calciatori argentini e credo che sia capace di attirare un giocatore come Messi se vorrà prendersi una nuova sfida. Credo che per un giocatore argentino la sensazione di andare all’Inter è come andare a casa. L'impressione è che l'Inter è un club che accogliere in modo speciale gli argentini, probabilmente per la presenza di Zanetti, non so, ma è così. Tutti gli argentini che vanno all'Inter sono giocatori straordinari. E credo che Messi possa essere uno di questi". Vedremo.