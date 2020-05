CALCIOMERCATO LAZIO VIVIANO / Emiliano Viviano è pronto a tornare in Serie A e lo può fare dalla porta principale. Dopo aver sfiorato l'Inter che a febbraio aveva pensato all'ex nerazzurro in seguito all'infortunio di capitan Samir Handanovic e il rendimento deludente del sostituto Padelli, il portiere classe '85 è rimasto nell'elenco degli svincolati in attesa della chiamata giusta.

Che potrebbe arrivare a breve. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui la Lazio, infatti, starebbe valutando l'ipotesi di ingaggiarlo per ricoprire il ruolo di vice-Strakosha. Ipotesi alla quale, in diretta su Instagram, l'estremo difensore ha già dato un ok di massima: "Perché no? - ha detto rispondendo ad una domanda sulla possibilità di andare in biancoceleste -. Potrei scegliere di ricoprire un ruolo così, che non ho mai fatto in vita mia".