CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Erling Haaland è uno dei sogni di calciomercato della Juventus e la stella del Borussia Dortmund, a sua volta, sogna di giocare con Cristiano Ronaldo. L'attaccante, parlando ai microfoni di 'ESPN', è tornato a elogiare il suo idolo d'infanzia: "Basta guardarlo in faccia, vedi che dice 'oggi farò gol' e alla fine ci riesce. Adoro la sua costanza e la fame di vittoria e successi.

Per me è un'ispirazione".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo Haaland: 90 milioni e giocatori

Calciomercato Juventus, Haaland risponde agli sfottò del PSG

Il norvegese, in seguito, è tornato sullo sfottò dei calciatori del PSG, che dopo averlo battuto in Champions hanno imitato la sua esultanza: "Credo che mi abbiano aiutato, invece", ha detto sorridendo, "diffondendo nel mondo l'importanza della meditazione". Sul suo incredibile inizio al Borussia (12 reti in 11 presenze), Haaland ha aggiunto: "Sono partito alla grande e mi stavo godendo questo momento. Sento che sto migliorando di giorno in giorno ora che gioco con compagni più forti rispetto a quelli del Salisburgo, con tutto il rispetto per loro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ecco il piano di rinnovamento | Undici cessioni e super tesoretto da 303 milioni

Juventus, Agnelli apprezza la stoccata all'Inter: "No allo scudetto a tavolino, non siamo come loro"