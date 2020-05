Coronavirus, l'appello di Luis Alberto: "Vogliamo giocare per aiutare chi dipende dal calcio"

CORONAVIRUS LUIS ALBERTO / Il calcio italiano spinge per ripartire e sono tanti i messaggi degli addetti ai lavori che vanno in questa direzione. Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha pubblicato un lungo messaggio sui suoi profili social lanciando un appello alle istituzioni per il ritorno in campo: "Mi mancano molte cose: l'odore dell'erba appena tagliata, gli scherzi negli spogliatoi, la tensione prima di una partita, le sessioni video, l'adrenalina di un allenamento ... Questa è la mia normalità, questa è la nostra normalità. Abbiamo passato un brutto momento nelle ultime settimane, l'intero Paese ha sofferto per questo maledetto covid-19, ma stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel".

Lo spagnolo ha sottolineato il valore sociale del calcio: "Senza fretta, con grande cautela e anche con un po' di paura, ma l'Italia sta lentamente tornando in attività e anche noi vogliamo farlo.

Noi ci siamo! Vogliamo e dobbiamo tornare al lavoro, non solo per a noi calciatori, ma perché ci sono molti addetti e lavoratori che dipendono dal calcio. Dipendenti con famiglie che ora sono senza stipendio e che devono tornare alla normalità. Non vogliamo essere responsabili di ulteriori tagli o licenziamenti.Vogliamo essere d'aiuto per la riapertura del Paese e far emozionare di nuovo i nostri tifosi, per far tornare quella la passione e quella gioia che hanno dentro. Ecco a cosa serve il calcio: ad unirci. Siamo pronti per tornare".

