Atletico Madrid, Trippier rischia quattro mesi di squalifica: c'è l'annuncio

TRIPPIER SQUALIFICA SCOMMESSE / Kieran Trippier rischia una lunga squalifica per aver violato le norme anti-scommesse della Football Association. L'annuncio ufficiale è stato diffuso da tutti i media inglesi: secondo il 'Daily Mail', il giocatore avrebbe violato il regolamento in relazione al suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid a luglio dell'anno scorso.

Il giocatore, in una nota, ha affermato di aver "rispettato totalmente l'indagine FA in maniera volontaria" e che continuerà a farlo.

Trippier a rischio squalifica: caso simile a quello di Sturridge

"Non ho mai ricevuto benefici economici dalle scommesse", ha affermato Trippier, che dovrà presentare la sua versione dei fatti entro il 18 maggio. La FA presenterà richiesta alla FIFA per rendere la sua squalifica anche in Spagna, dove si trova ora il terzino, che ha violato le stesse due norme di Daniel Sturridge, al quale a marzo è stata comminata una squalifica di quattro mesi, oltre una multa di 150.000 sterline.

