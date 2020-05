Coronavirus, la Premier League vuole ripartire: ecco date e stadi

CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE DATA / I club di Premier League hanno ribadito oggi, dopo un meeting lungo oltre quattro ore e riportato dal 'The Sun', la volontà di concludere in campo la stagione in corso.

Le squadre avrebbero deciso di disputare i match in campo neutro e lontane dal centro delle aree urbane, ovviamente a porte chiude e in attesa dell'ok del Governo.

Premier League, ecco gli stadi scelti per il ritorno in campo

Tra gli stadi identificati come possibili sedi dei match, quelli di West Ham, Manchester City ed Arsenal. La Premier ufficializzerà le sue scelte nei prossimi giorni, dopo aver ricevuto ulteriori indicazioni dalle istituzioni. L'idea delle squadre è tornare in campo il 12 giugno, dopo aver effettuato almeno tre settimane di allenamenti: il piano degli inglesi va avanti.

