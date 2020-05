CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BEN YEDDER/ Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter di Antonio Conte, è uno dei nomi più caldi in vista della prossima finestra di calciomercato. Il giocatore argentino, arrivato in nerazzurro dal Racing de Avellaneda, è nel mirino del Barcellona di Quique Setien, ma l'elevata clausola del Toro potrebbe complicare la trattativa.

In merito a questa situazione, secondo quanto riportato da 'Radio Catalunya', il Barcellona potrebbe dire addio alla pista per Lautaro Martinez e puntare tutto su Wissam Ben Yedder, bomber del Monaco ex Siviglia. Il giocatore francese, bravo a svariare su tutto il fronte di attacco, rappresenterebbe un'operazione decisamente meno onerosa rispetto a quella per il numero 10 dell'Inter.