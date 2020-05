Lazio, Arturo Diaconale ricoverato in ospedale

LAZIO DIACONALE RICOVERO / Arturo Diaconale è ricoverato in ospedale. Il portavoce della Lazio ha subito un malore nei giorni scorsi e le sue condizioni, in questo momento, non sono state rese note, ma tra i motivi del ricovero non ci sarebbe un eventuale contagio da COVID-19.

Diaconale, dal 2016 è responsabile della comunicazione della Società Sportiva Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito: più volte, nelle scorse settimane, si era espresso a favore della ripresa del campionato di Serie A.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, l'annuncio di Caicedo sul futuro!

Calciomercato Milan e Lazio, parla Szoboszlai: "La decisione spetta a me"