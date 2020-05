SERIE A TOMMASI CORONAVIRUS / Volontà unanime di portare a termine la stagione. È quanto ribadito dalla Lega Serie A al termine dell'ultima assemblea dei club. Il prossimo step sarà ora quello di permettere la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi in totale sicurezza. A tal proposito si è espresso Damiano Tommasi, presidente dell'associazione calciatori (AIC, ndr), che ha dichiarato a 'Sky Sport': "La posizione della Lega calcio la sapevamo già. Ma quello che più interessa a noi è di riuscire a mettere per iscritto il permesso ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili.

Poi speriamo per ilnegli allenamenti collettivi. Se qualche società mi ha detto che i giocatori andranno ad allenarsi nei parchi? È una delle possibilità, il tema della responsabilità e sicurezza è focale. Ad oggi siamo concentrati ad ottenere l’accesso nei centri sportivi". Nel frattempo, l'Emilia Romagna è la prima regione a permettere proprio gli allenamenti individuali anche nei centri sportivi . Nuovi sviluppi sono dunque attesi nei prossimi giorni.

