Calciomercato Inter, erede Lautaro: Galante fa un nome a sorpresa!

CALCIOMERCATO INTER GALANTE LAUTARO IMMOBILE LUKAKU / "Secondo me l'Inter non può permettersi di vendere uno come Lautaro". Così Fabio Galante ai microfoni di 'Sport Mediaset'.

"L'argentino è fortissimo e insieme aquest’anno ha fatto 40 gol, ecco perché va tenuto stretto a prescindere dall’aspetto economico e da come uscirà il mercato dopo l’emergenza coronavirus", ha aggiunto l'ex nerazzurro.

Per quanto riguarda l'ideale erede del numero 10, Galante 'sorprende' facendo il nome di Ciro Immobile: "Lazio permettendo, è un giocatore che con Lukaku formerebbe una coppia incredibilmente forte". Il preferito di Conte sarebbe però Aubameyang, in uscita dall'Arsenal: "E' un giocatore straordinario. Tra Saint-Etienne, Borussia Dortmund e Arsenal ha fatto quasi 200 gol in carriera", ha concluso.

