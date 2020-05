ROMA FONSECA / "La Roma è in un periodo di totale trasformazione. Ha un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e una squadra nuova. Stiamo

costruendo le basi per il futuro. Ci piacerebbe arrivare in Champions sia attraverso il quarto posto in Serie A sia attraverso un'eventuale vittoria in Europa League, dove dobbiamo giocare contro il Siviglia, una squadra molto forte e una grande tradizione in questo torneo. Il nostro obbiettivo è arrivare lontano in Europa League". Così Paulo Fonseca ai microfoni di 'Fox Sports'.

"Mourinho, Klopp o Guardiola? Mourinho è la 'bandiera' degli allenatori portoghesi - ha risposto il tecnico della Roma - E' stato un innovatore sotto molto aspetti in un momento in cui il calcio portoghese era in trasformazione e ha unpercorso ineguagliabile. Klopp è l'allenatore del momento, ha costruito una squadra molto forte, ma ha avuto un pò di tempo alla disposizione.

Ha un carattere e una personalità uniche che io apprezzo molto, però devo dire che io ammiro molto. Non esiste e non esisterà probabilmente un'altro allenatore come Guardiola anche per quello che ha fatto nelle sue squadre".

Fonseca ha poi 'esaltato' Cristiano Ronaldo: "Le cose che sta facendo sono al di sopra di quelle fatte da qualsiasi altro calciatore portoghese. Posso dire che CR7 ha già superato Eusebio, benche' sia nato anch'io in Mozambico come Eusebio e ho un grandissimo rispetto per lui". In conclusione l'allenatore romanista ha preso le difese del calcio italiano, che nel mondo è considerato molto difensivo: "Qui si riesce riesce a coniugare l'attacco con il rigore difensivo. Le squadre italiane sono molto forti del punto di vista difensivo, con una organizzazione molto forte, però in Serie A si segna tanto. Stando ai dati che ho raccolto il campionato italiano è il secondo per numero di reti segnate".

