AGNELLI JUVENTUS LIKE INTER SCUDETTO / Andrea Agnelli conferma la sua posizione riguardo alla ripresa del campionato. "Ribadisco con forza che la Juve ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20", le parole del presidente del club bianconero.

In queste ultime ore, però, lasta pensando anche a un piano B che prevede l'extrema ratio dell'annullamento della stagione.

In quel caso la Juventus non vorrebbe vedersi assegnato lo scudetto a tavolino come invece è accaduto in Ligue 1 con il PSG. "Non vogliamo vincere in quel modo e anche Agnelli ha detto che declinerebbe in quel caso. Noi non siamo l'Inter", ha commentato su Twitter un tifoso bianconero. Un pensiero e una stoccata ai nerazzurri che anche lo stesso patron della Juventus ha apprezzato, mettendo 'like'. Un gesto che non è certo passato inosservato.