PARMA EMILIA-ROMAGNA RIPRESA ALLENAMENTO / Un primo maggio che potrebbe diventare fondamentale per il futuro del mondo del calcio. L'Emilia-Romagna, infatti, ha emanato un'ordinanza che va in contrasto con il decreto del premier Conte sugli allenamenti.

Stefano, infatti, ha dato il via libera da lunedì 4 maggio al ritorno agli allenamenti individuali anche per gli sport collettivi come il calcio. Questo vuol dire chepotranno tornare in campo.

Intanto sono arrivate le prime reazioni da parte dei club interessati: il Parma, come rivela l'Ansa, ha fatto filtrare che "si farà trovare pronto sia col suo centro sportivo sia per i test, ma convocherà i suoi giocatori solo quando ci sarà un protocollo sanitario condiviso da tutti". Il club ducale precisa quindi che fino a quel momento non potranno esserci allenamenti.