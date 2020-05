Calciomercato Cagliari, piace il brasiliano Caio Henrique

CALCIOMERCATO CAGLIARI CAIO HENRIQUE / Secondo indiscrezioni il Cagliari sarebbe interessato a Caio Henrique. Si tratta di un esterno/seconda punta brasiliano attualmente a Malta, nel Birkirkara. Il 25enne è in possesso del passaporto spagnolo, per cui non andrebbe ad occupare la casella extra.

Da giovanissimo Caio Henrique veniva considerato un potenziale fenomeno, negli anni si è un po' perso riuscendo poi a rilanciarsi proprio a Malta in cui è approdato nell'agosto scorso dopo l'esperienza al Gremio de Esportes Maringa.

6 gol e 7 assist, fino allo stop causa emergenza coronavirus , il suo personale ruolino in questa stagione (a settembre premiato come miglior giocatore del mese), un ruolino che appunto avrebbe attirato le attenzioni della dirigenza sarda e dello staff tecnico.

