Serie A, l'assemblea di Lega ribadisce: "Volontà unanime di concludere la stagione"

LEGA SERIE A RIPRESA CAMPIONATO STAGIONE / La Serie A avanza compatta su quella che è una posizione ormai ben salda da diversi giorni. L'intenzione unica è finire il campionato ed evitare qualcosa come più di 700 milioni di perdite tra diritti tv e botteghino.

In questi giorni i vertici del calcio italiano e del governo si stanno incontrando e confrontando quasi quotidianamente in videoconferenza.

Come riporta l'Ansa, anche oggi si è riunita l'assemblea della Lega Serie A: al centro delle discussioni la questione dei diritti tv e le rate che ancora devono essere versate dai broadcaster. La volontà unanime resta quella di "portare a termine la stagione". Una risposta ulteriore alle parole del ministro dello Sport Spadafora, che aveva paventato un intervento del governo a mettere fine al campionato in caso di mancato via libera e accordo sul nuovo protocollo sanitario.