Accordo De Laurentiis-De Luca, il Napoli torna ad allenarsi: le ultime di CM.IT

CORONAVIRUS ALLENAMENTI NAPOLI DE LUCA DE LAURENTIIS / Eppur si muove, il grido dei calciatori di non essere discriminati e tornare ad allenarsi sta aprendo degli spiragli nel muro posto dal Governo, c’è stata un’apertura soprattutto del ministro Boccia e la via per accelerare dovrebbe arrivare per provvedimenti regionali.

La Regione Emilia Romagna ha aperto la strada con un provvedimento che dovrebbe consentire adi tornare ad allenarsi ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , anche il presidentetenta un percorso per far tornare al lavoro a Castel Volturno ildi

Alle 14:30, nel consueto appuntamento del venerdì, il governatore della Campania dovrebbe annunciare la 'riapertura' del training center del Napoli che poi dovrebbe disciplinare il rientro per gli allenamenti nella massima sicurezza e tutela della salute. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e De Luca, storicamente in ottimi rapporti come dimostra la vicenda del restyling del 'San Paolo' per le Universiadi, per aprire questo spiraglio. Una piccola luce sul calcio italiano inizia ad aprirsi, almeno per gli allenamenti, e passa per alcune regioni.

