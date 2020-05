ROMA PELLEGRINI RIPRESA ALLENAMENTI / La Serie A continua ad aspettare la decisione del governo, che a sua volta attende aggiornamenti sul protocollo sanitario prima di dare il via libera definitivo. Il 18 maggio è in programma il ritorno agli allenamenti per il calcio, ma tutti i club hanno manifestato il loro disappunto per non aver ricevuto l'ok ad allenarsi individualmente dal 4 maggio come in altre federazioni.

I giocatori sono usciti allo scoperto, spiegando di essere pronti a riprendere.

Un'intenzione manifestata anche da Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha scritto su Instagram il suo pensiero: "Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all'interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo prima possibile". Il talento giallorosso ha la testa, per molti motivi, alla ripartenza della stagione calcistica: "Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie".