EMERGENZA CORONAVIRUS GUIDO SILVESTRI / "Il motivo principale per cui ci sono meno ricoveri in terapia intensiva per coronavirus è che ci sono meno malati e, alla fine dei conti, meno persone infettate da SARS-CoV-2.

Questo a sua volta è dovuto a diversi fattori, tra cui il lockdown, la stagionalità, l’aumento dell’immunità naturale tra la popolazione, e forse un progressivo attenuarsi della patogenicità del virus". Così Guido Silvestri ai microfoni di 'Inews24.it'

"Si sta attenuando la patogenicità del virus - ha aggiunto il noto patologo nonché professore ordinario e capo dipartimento di Patologia all''Università Emory' di Atlanta e direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo 'Yerkes National Primate Research Center' - Sul vaccino? Ci vorrà almeno un anno, nel frattempo sarà importante avere buoni farmaci antivirali, ed in questo senso ci sono dati promettenti relativi al farmaco Remdesivir", ha concluso Silvestri.

