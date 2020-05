CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / La telenovela sul futuro di Mauro Icardi sembra destinata a continuare anche questa estate. Il centravanti argentino, che ieri ha messo in bacheca il primo titolo in carriera dopo l'assegnazione al Paris Saint-Germain della Ligue 1, può essere riscattato dal club campione di Francia per 70 milioni di euro secondo gli accordi pattuiti la scorsa estate con l'Inter.

Una cifra che, complice la crisi economica provocata dal coronavirus, il PSG non avrebbe intenzione di versare nelle casse nerazzurre chiedendo uno sconto al sodalizio di Suning. L'Inter potrebbe così non accettare la proposta dei francesi, richiamando a Milano il bomber classe '93 come riporta 'ESPN'.

Calciomercato Inter, Icardi torna a Milano: gli scenari

Si farebbe largo l'ipotesi di un reintegro di Icardi nello scacchiere di Conte, scenario che avrebbe del clamoroso visto che l'argentino già dall'anno scorso non rientrava nel progetto di Marotta e del tecnico salentino.

La dirigenza interista potrebbe quindi riaprire le porte della Pinetina ad Icardi, che intanto resterebbe una pista sensibile per la Juventus per raccogliere l'eredità del connazionale Higuain alla corte di Sarri. La 'Vecchia Signora' e l'estimatore Paratici starebbero preparando un nuovo assalto per il centravanti, anche se andare a negoziare il trasferimento a Torino del giocatore con l'Inter sarebbe più complesso rispetto ad un'eventuale trattativa con il PSG.

